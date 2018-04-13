الرياض 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسبدعم من مكتب السياحة والتراث الوطني في محافظة شقراء التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، نظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشقراء، رحلة سياحية لعدد من طلاب وطالبات حلقات تحفيظ القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية، إلى قصر السبيعي التاريخي في محافظة شقراء مؤخراً.وشملت الرحلة القرية التراثية في شقراء التي تمثل نمط من أنماط المدن النجدية التقليدية بمساجدها وأسواقها وبيوتها، حيث تم استقبال الضيوف في قصر السبيعي التاريخي (بيت المال) وتقديم الضيافة لهم، ثم تعرفوا على أهمية القصر في مرحلة البناء والتوحيد في تاريخ المملكة العربية السعودية.وأطلع ضيوف الرحلة على طريقة المعيشة السعودية قديماً، واستمعوا إلى شرح مفصل عن القصر ومحتوياته، حيث تعرف الضيوف على جمال العمارة التراثية بشقراء وفن عمارة البيوت الطينية، كما استمعوا إلى نبذة تعريفية عنه باللغة الإنجليزية من منسوبي مكتب السياحة والتراث الوطني بشقراء.وفي ختام الزيارة، تم تقديم العديد من الهدايا والمطبوعات الخاصة بالمواقع السياحية والأثرية والتراثية في منطقة الرياض لطلاب وطالبات حلقات تحفيظ القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية بشقراء من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.ويأتي ذلك في إطار دعم وتفعيل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض لتسهيل قيام وتنظيم العديد من الرحلات السياحية إلى أشهر المعالم السياحية والأثرية والتراثية بالمنطقة لشرائح المجتمع المختلفة، لاكتشاف المنطقة بما تضمه من مواقع سياحية وأثرية وتاريخية وحضارية وقرى ومباني للتراث العمراني، في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها؛ وذلك لنشر ثقافة التعرف على التراث وتعزيز المحافظة على الموروث الوطني، وذلك من خلال منظمي الرحلات المعتمدين من قبل الهيئة، ضمن مشروع المسارات السياحية في المملكة.وتضم منطقة الرياض العديد من المسارات السياحية المعتمدة، وهي: مسار شقراء الذي تنطلق رحلاته السياحية من العاصمة الرياض مروراً بقرية القصب ومدينة أشيقر ومحافظة شقراء، ومسار المجمعة الذي يبدأ في مدينة الرياض مروراً بمحافظة المجمعة ومحافظة الغاط ومحافظة الزلفي، ومسار الرياض - الخرج - الدلم، ومسار الرياض - عودة سدير - وروضة سدير، والمسار الداخلي المتضمن مواقع سياحية وتراثية داخل مدينة الرياض، يشتمل على زيارة لقصر المصمك، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي (المتحف الوطني)، ومتحف صقر الجزيرة، والدرعية، ووادي حنيفة.// انتهى //13:04ت م