الرباط 27 رجب 1439 ه موافق 13 ابريل 2018 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية التاسعة و العشرين التي تنعقد يوم الأحد المقبل بالظهران، وذلك من أجل دراسة وإعداد مشاريع القرارات التي ستطرح أمام القادة العرب.وتطرقت الصحف إلى حادث تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية بعد إقلاعها من قاعدة بوفاريك ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 257 شخصًا.وتابعت فصول الأزمة السورية، والتقارير التي تتحدث عن الإعداد لشن ضربات ضد نظام الأسد، رداً على الهجوم الكيماوي على بلدة دوما في غوطة دمشق الشرقية.واهتمت الصحف بالوضع في قطاع غزة الذي تعرض من جديد أمس لقصف المدفعية الإسرائيلية.وتناولت المناقشات التي تجريها واشنطن مع كوريا الشمالية للإعداد للقمة التاريخية المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الكوري الشمالي.// انتهى //13:05ت م