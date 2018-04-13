المدينة المنورة ٢٧ رجب 1439 هـ الموافق ١٣ ابريل 2018 م واسنظمت وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع بتعليم المدينة المنورة للبنات " ارتقاء" حفل تكريم ختامي لأنشطتها لهذا العام .وبدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم النشيد الوطني , تلتها كلمة مديرة وحدة الشراكة سناء عبدالرحمن الأحمدي استعرضت خلالها إنجازات الوحدة بتعليم المدينة التي شملت عقد ٢٤ ورشة استهدفت ٥٨٩ قائدة و ٥٣٧ رائدة على مستوى المكاتب الداخلية و الخارجية، وكذلك تنفيذ ٣٤ ورشة حلقة نقاش مع أولياء الأمور استفاد منها ٢٨٠٧ ولية أمر ، وتدريب ٥٩١ رائدة على آليات الشراكة .بعدها ألقيت كلمة منسقات الوحدة بالمدارس ألقتها نيابة عنهن قائدة المتوسطة 12 مرام الأحمدي , وتحدت خلالها عن برنامج الشراكة وأثره في البيئة المدرسية والمجتمع المحيط على الطالبات و الأمهات وكافة المشاركات .واختتم الحفل بتكريم قائدات الإدارات والمكاتب المتعاونة ومدربات وحدة الشراكة ومنسقاتها وفريقها التنفيذي .// انتهى //13:11ت م