لندن 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تصريحات وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الذي أعرب عن قلقه العميق بعد إطلاق الميليشيات الحوثية الانقلابية صواريخ اتجاه المملكة العربية السعودية ، يوم الأربعاء الماضي ، مؤكداً وقوف المملكة المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهتها لهذه التهديدات الخطيرة.وأشارت الصحف إلى موافقة مجلس الوزراء البريطاني على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لردع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وبذلك يترك المجال مفتوحا للمشاركة البريطانية في العمل العسكري ضد نظام بشار الأسد.وتناقلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أكد أن القرار بشأن التحرك في سوريا سيتم اتخاذه "قريبا جدا".وكتبت صحف بريطانيا، عن توجه فريق من المفتشين الدوليين للبحث عن أدلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في هجوم على المدنيين في مدينة دوما في الغوطة الشرقية .// انتهى //13:12ت م