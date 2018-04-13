عام / مرور الشرقية يعتمد الخطة المرورية لحركة مواكب ضيوف القمة العربية الــ 29
الجمعة 1439/7/27 هـ الموافق 2018/04/13 م واس
الدمام 27 رجب 1439 هــ الموافق 13 أبريل 2018 م واس
اعتمدت إدارة مرور المنطقة الشرقية الخطة المرورية لحركة مواكب ضيوف القمة العربية الــ 29 ، التي تستضيفها المملكة بمدينة الدمام ، الأحد القادم ، حيث سيتم تخصيص الطرق الرئيسية بمدينة الدمام لحركة مواكب الضيوف .
وتشمل الطرق التي سيتم تخصيصها، طريق ميناء الملك عبدالعزيز ، وطريق الملك خالد " الخبر ــ العزيزية " ، وطريق الخبر ــ الظهران ، وطريق الأمير محمد بن فهد " الدمام ــ الظهران " .
ودعت إدارة المرور المواطنين والمقيمين بمساندة رجال المرور لتسهيل وتيسير حركة تنقلاتهم عبر الطرق البديلة، وذلك خلال الأوقات التي يتم إيقاف حركة المرور فيها على الطرق المخصصة.
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13:17ت م