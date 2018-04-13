الدمام 27 رجب 1439 هــ الموافق 13 أبريل 2018 م واساعتمدت إدارة مرور المنطقة الشرقية الخطة المرورية لحركة مواكب ضيوف القمة العربية الــ 29 ، التي تستضيفها المملكة بمدينة الدمام ، الأحد القادم ، حيث سيتم تخصيص الطرق الرئيسية بمدينة الدمام لحركة مواكب الضيوف .وتشمل الطرق التي سيتم تخصيصها، طريق ميناء الملك عبدالعزيز ، وطريق الملك خالد " الخبر ــ العزيزية " ، وطريق الخبر ــ الظهران ، وطريق الأمير محمد بن فهد " الدمام ــ الظهران " .ودعت إدارة المرور المواطنين والمقيمين بمساندة رجال المرور لتسهيل وتيسير حركة تنقلاتهم عبر الطرق البديلة، وذلك خلال الأوقات التي يتم إيقاف حركة المرور فيها على الطرق المخصصة.// انتهى //13:17ت م