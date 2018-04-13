الرس 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسنفذت وكالة التعمير في بلدية محافظة الرس أمس ممثلة بإدارة التخطيط العمراني ورشة عمل بعنوان" دراسة وتصميم معالجة عدة تقاطعات حيوية في الرس " ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري ، بحضور وكيل محافظة الرس بدر محمد العساف ، ورئيس البلدية المهندس عيد العتيبي.وشاهد الحضور عرضاً مرئياً يشرح هذه التصاميم وكيفية تنفيذها في المستقبل القريب.من جانبه أفاد رئيس بلدية محافظة الرس المهندس عيد العتيبي أن الورشة هدفت إلى معالجة الاختناقات المرورية في التقاطعات الحيوية والمهمة في طرق وشوارع المحافظة، مشيراً إلى أنه سيتم عمل تصور لتقاطعات الحالية والجديدة لمدة عشر سنوات قادمة.حضر الورشة كل من مدير المرور العقيد إبراهيم الزرير، وعدد من أعضاء المجلس البلدي والمختصين في البلدية.// انتهى //13:23ت م