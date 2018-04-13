عام / بلدية طريف تضبط مستودعاً مخالفاً وتصادر 4 طن من المواد الغذائية الفاسدة
الجمعة 1439/7/27 هـ الموافق 2018/04/13 م واس
طريف 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واس
نفذت بلدية محافظة طريف , ممثلة في إدارة الخدمات ـ قسم صحة البيئة ـ أمس , عددا من الجولات الميدانية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، ضبط خلالها مستودعاً مخالفاً يحتوي على 4 طن مواد غذائية فاسدة مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية, تمت مصادرتها بسبب سوء النظافة والتخزين والحفظ .
وقد اتخذت البلدية الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك حسب ماتقتضيه الأنظمة والتعليمات، مؤكدة للجميع الحرص على عدم التهاون في الأمور المتعلقة بصحة الإنسان .
// انتهى //
13:28ت م