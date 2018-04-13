طريف 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسنفذت بلدية محافظة طريف , ممثلة في إدارة الخدمات ـ قسم صحة البيئة ـ أمس , عددا من الجولات الميدانية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، ضبط خلالها مستودعاً مخالفاً يحتوي على 4 طن مواد غذائية فاسدة مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية, تمت مصادرتها بسبب سوء النظافة والتخزين والحفظ .وقد اتخذت البلدية الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك حسب ماتقتضيه الأنظمة والتعليمات، مؤكدة للجميع الحرص على عدم التهاون في الأمور المتعلقة بصحة الإنسان .‏// انتهى //13:28ت م