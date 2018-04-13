بريدة 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واستوّج صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم , أمس مالك الجواد (بي عنك) مساعد المساعد بكأس إمارة منطقة القصيم، لتحقيقه المركز الأول في سباقات ميدان الملك سعود للفروسية المخصص للدرجات المفتوحة، بعد أن قطع مسافة 2000م بزمن وقدره 2.21 دقيقة وسط منافسة 18 جواداً.وجاءت نتائج أشواط السباق على النحو التالي : الشوط الأول مخصص للدرجات المبتدئة الجواد استثمار للمالك عبدالله المنصور ، وحقق درع الشوط الثاني المخصص للمواليد ( حصن وأفراس )، الجواد بازل للمالك فهد الحميدي، في حين حقق درع المركز الثالث المخصص للمواليد ( أفراس ) الفرس تالا شرف للمالك خالد الصغير .أما درع الشوط الرابع المخصص للدرجات المفتوحة للخيل العربية فقد حققه الجواد غريب الخالدية للمالك سالم الطويرش ، وذهب درع الشوط الخامس المخصص للدرجة المبتدئة للجواد أرواح للمالك أسطبل الحسام ، وامتلك درع الشوط السادس المخصص للدرجات المفتوحة( أفراس ) الفرس نجمة بانديتي للمالك أسطبل الحسام .وفي نهاية السباق أشاد سمو أمير القصيم بالنقلة النوعية التي شهدها ميدان الملك سعود للفروسية، من خلال سباقات الموسم، مهنئاً منسوبي الميدان على ما تحقق من نجاحات متوالية، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التطلعات والرقي برياضة الفروسية ، مقدراً سموه للداعمين من رجال الأعمال دعمهم لسباقات الفروسية ، تشجيعاً لملاك الخيل والمدربين ، مشيداً بعمل إدارة الميدان والحراك الذي أحدثته في استقطاب الجماهير لحضور ومشاهدة السباقات ، لهذه الرياضة العربية الأصيلة .// انتهى //13:50ت م