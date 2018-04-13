أبها 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واستقيم الإدارة العامة للتعليم بعسير ممثلة في مركز الدراسات والاختبارات الدولية "تجسير" بالتعاون مع بوابة المستقبل ، ومركز عسير للتميز ، ووحدة التوثيق والتخطيط الأحد القادم، دورة في الاختبارات التحصيلية في الرياضيات ،والكيمياء ،والفيزياء، والأحياء.وأوضح رئيس مركز الدراسات و الاختبارات الدولية " تجسير " عيسى الهلالي ، أن الدورة تقدم لجميع الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية بالمنطقة ، عبر بوابة المستقبل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ، مشيراً إلى أن الدورة ستقام في جميع المدارس.// انتهى //14:34ت م