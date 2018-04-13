المذنب 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسرأس محافظ المذنب سليمان بن محمد التويجري بمقر المحافظة أمس, اجتماع لجنة التنمية السياحية، بحضور نائب رئيس اللجنة رئيس بلدية المذنب المهندس عبداللطيف الخطيب, وأعضاء اللجنة ومشغل مهرجان صيف المذنب 39.واطلع محافظ المذنب على البرنامج المطروح للاستعداد للتجهيز لمهرجان صيف المذنب التي رافقها عدد من المقترحات التطويرية للمهرجان، بالإضافة لاستعراض عدد من البنود في جدول الأعمال اشتملت تطوير عدد من المواقع السياحية والمنتزهات والمساجد التاريخية التي تمتلكها المحافظة وتم اتخاذ عدد من القرارات حيالها .ورفع محافظ المذنب, شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, على دعمه الدائم للمناشط السياحية والمهرجانات في المنطقة والفعاليات المختلفة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة مشدداً على ضرورة تظافر الجهود وتقديم الرؤى الأفكار وتطبيقها بشكل مهني عبر تقديم فعاليات وبرامج متميزة لأبناء وفتيات المحافظة، مؤكداً ضرورة تنشيط أعمال اللجنة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، وتقديم ما لديهم من مقترحات بناءة .// انتهى //14:38ت م