نجران 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسيقيم ميدان الهجن بمنطقة نجران غداً حفل سباقه الصيفي الثامن ضمن سباقات الهجن للموسم الحالي.وأوضح مدير الميدان حسين بن سالم آل صبيح، أن السباق يتكون من 18 شوطاً، خصصت منها شوطين لفئة "لقايا وما فوق"، ومسافتهما 4 كيلو مترات، فيما خصصت شوطين لفئة "حقايق "، بكار وقعدان ،ومسافتهما 4 كيلو مترات .كما خصصت أربعة أشواط لفئة "حقايق" بكار وقعدان ومسافتها 3 كيلو مترات، وثلاثة أشواط بكار " مشتركات" ومسافتها كيلو 200متر، وثلاثة أشواط قعدان "مشتركات"، ومسافتها كيلو 200 متر، وأربعة أشواط "صعوب" بكار وقعدان ،ومسافتها كيلو 200متر.// انتهى //14:44ت م