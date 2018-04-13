جدة 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يشرف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة الثلاثاء القادم، حفل الخريج والوظيفة الـ 22 للبرامج الإعدادية، الذي ينظمه فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة، وتستمر ثلاثة أيام متضمناً عدة أنشطة مختلفة .وأعرب معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عائض القحطاني، عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على رعايته الكريمة لهذا الحفل, موضحا أن المعهد منذ تأسيسه وهو يتلقى دعم واهتمام ولاة الأمر وما زال يتلقى هذا الدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وقال معاليه : إن معهد الإدارة العامة يعد هذه المناسبة فرصة لتقصي احتياجات سوق العمل، وللمشاركة في مناقشة المواضيع التي تسهم في معالجة الأمور المتعلقة بتطورات توظيف الأيدي العاملة السعودية وإحلالها محل العمالة الغير سعودية، مشيراً إلى أهمية حفل الخريج والوظيفة كونه يجمع بين الاحتفال بتخريج دارسي برامج المعهد الإعدادية، وعدد من الفعاليات التي تسهم في إيجاد حالة من التفاهم المشترك بين الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص من جهة والمؤسسات التعليمية، والتدريبية ومخرجاتها من جهة أخرى.من جانبه عبر مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة علي بن يحيى الغامدي، عن شكره وامتنانه لسمو الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز على تشريفه للحفل, مفيدا أن حفل الخريج والوظيفة يعد مناسبة متميزة دأب المعهد بمنطقة مكة المكرمة على تنظيمها سنوياً، احتفالاً بتخريج دفعة جديدة من طلابه من البرامج الإعدادية المختلفة، وتعريفاً للقطاع الخاص بخريجيه على اختلاف تخصصاتهم وبرامجهم، وفرصة سانحة للشركات والمؤسسات في استقطاب وتوظيف القوى العاملة الوطنية المدربة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إتاحته الفرصة للخريجين للتعرف على العروض الوظيفية، وفرص العمل المتاحة لهم في القطاع الخاص .وأبان أن الفعاليات يصاحبها معرضاً للتوظيف الذي يشارك فيه مجموعة من الشركات والمؤسسات الخاصة، وكذلك اللقاء المصاحب الذي يقام يوم الأربعاء 2 /08 /1439هـ بعنوان التوظيف في سوق العمل السعودي، و(الحقوق والواجبات) الذي يستضيف نخبة من المهتمين بالتوظيف في المملكة لتسليط الضوء على أهم متطلبات التحول النوعي الذي تقوم عليه خطط التحول الوطني، والتعريف بأهم المتغيرات وما تشمله من فرص وتحديات مؤثرة في سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص .وأفاد الغامدي أن هؤلاء الخريجين يمثلون الدارسين الذين تخرجوا فعلياً خلال الفصل التدريبي الأول وكذلك المتوقع تخرجهم خلال الفصل التدريبي الثاني لهذا العام 1438 /1439هـ من عدة برامج إعدادية مختلفــة هي: المحاسبة، والسكرتير التنفيذي، وإدارة الموارد البشرية ، والأعمال البنكية البالغ 160 خريجا، وقد تلقوا الكثير من العروض الوظيفية بلغت 1854 عرضاً وظيفياً، الذي يعكس جودة مخرجات المعهد وثقة سوق العمل بهم .// انتهى //14:55ت م