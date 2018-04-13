الطائف 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واس

التقى معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، بمقر المحافظة أمس، مدير الشؤون الصحية بالمحافظة صالح بن سعد المونس، وعدد من القيادات الصحية .

جاء ذلك بعد أن حققت صحة الطائف مراكز متقدمة على مستوى أداء العمل بالأنشطة والبرامج الصحية المقدمة من قبلهم وحصولهم على المركز الثاني برنامج مكافحة التدخين، وكذلك جائزة التميز في برامج الطب الوقائي وبرنامج حصن ومكافحة نواقل المرض وكورونا والالتهاب الكبدي، وجائزة التميز في الرعاية الصحية الأولية، وجائزة القيادات الصحية بالرعاية الصحية الاولية، وجائزة افضل مركز صحي بالمملكة ، وجوائز الجودة (سباهي ) للتميز في الجودة واعتماد مراكز الجودة الجديدة بالطائف، وجائزة التميز في الدراسات العليا وشهادة الاختصاص السعودي في الوبائيات الحقلي، وجائزة التثقيف الصحي الاكلينيكي في مبادرة تعزيز الصحة ، وجائزة البرنامج التدريبي للتثقيف بأضرار المخدرات .

وثمن معالي محافظة الطائف كل ما يقدم ويبذل من الشؤون الصحية في سبيل خدمة المواطن والوطن وبما يعكس تطلعات القيادة الرشيدة للرقي والتميز بالخدمات الصحية بالمملكة عامة وبمحافظة الطائف خاصة.

وبدوره شكر المؤنس, معالي محافظ الطائف على الدعم الغير مستغرب الذي تجده الشؤون الصحية بالمحافظة، مؤكدا أن هذا الدعم يعد حافزا للاستمرار بالتميز والارتقاء بالخدمات الصحية .

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