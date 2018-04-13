السيح 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واس ‏نفذ مكتب العمل بالخرج اليوم, حملة تفتيشية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مدينة السيح ، للتأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت بضوابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقرارتها التشريعية، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط مجموعة من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بـ 6 منشآت مخالفة.‏ وتأتي هذه الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها المكتب في مدن ومراكز وقرى الخرج، بهدف التأكد من تطبيق ‏اللوائح والقرارات والتشريعات التي سنّتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل في الخرج وإيجاد بيئة عمل مثالية ، لتحقيق الاهداف التي تضمنتها رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني .‏ودعا مكتب العمل بالخرج المواطنين والمواطنات إلى التعاون مع الوزارة فيما يتعلق بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت التجارية في مدينة السيح وفي المراكز والقرى عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911), حيث سيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.// انتهى //15:23ت م