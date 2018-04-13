عيون الجواء 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسدشن محافظ عيون الجواء محمد العساف مساء أمس, فعاليات جلسة مسيّان في منتزه الملك سلمان بمحافظة عيون الجواء، التي تستمر لثلاثة أيام .واطلع العساف على الفعاليات والبرامج المقدمة للزوار, واستمع لشرح مفصل من رئيس بلدية محافظة عيون الجواء المشرف العام على الفعالية المهندس نداء بن ماضي الحربي عن العروض والبرامج ومشاركة الجهات الحكومية .وأشاد محافظ عيون الجواء, بالفعالية وما تقدمة من برامج توعوية تثقيفية ترفيهية جاذبه للزوار, مؤكداً أن الفعاليات والمهرجانات فرصة للأسر المنتجة والشباب المنتجين ليستثمروا هذه الأنشطة في عرض وتسويق منتجاتهم، مقدماً شكره لبلدية المحافظة ولجنة الشباب وكل من أسهم في هذه الفعالية, مشيراً إلى أن المحافظة تمتلك مقومات النجاح في المهرجانات والفعاليات لتنوع المواقع السياحية المتميزة والمتنزهات المهيأة بجميع الخدمات ووجود الشباب أصحاب الهمم العالية لتقديم برامج هادفه تعود بالنفع والفائدة على المجتمع.من جهته, أوضح المشرف العام على الفعالية المهندس نداء الحربي، أن الفعالية جاءت بالشراكة مع لجنة الشباب بالمحافظة وعدد من الجهات وحظيت بمباركة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, الداعم الأول لكل الأنشطة والفعاليات بالمنطقة، مفيدا أن جلسة مسيان تضم عدداً من البرامج والأنشطة تهتم بتقديم التوعية والتثقيف بقالب جاذب للزوار كما تشتمل جوانب ترفيهية تلبي رغبة شرائح المجتمع كافة .ولفت الحربي, إلى أن الفعالية تتضمن معارض توعوية للجهات الحكومية ومنطقة للأسر المنتجة تضم أكثر من 25 أسرة تسوق تعرض منتجاتها من مختلف الأصناف وعربات الأطعمة وأركان للفن التشكيلي والتصوير الفوتغرافي تهتم بإبراز المبدعين من أبناء المحافظة .// انتهى //15:30ت م