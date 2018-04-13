أبها 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسأدت ٤٨ طالبة في كل من المتوسطة الخامسة والعشرين والثانوية الخامسة بخميس مشيط أمس، اختبارات تطبيق الدراسة الدولية PISA2018 , وذلك ضمن مشاركة المملكة العربية السعودية في الدراسة الدولية PISA.وأوضحت منسقة اختبارات PISA بتعليم خميس مشيط صالحة عقيل, أن الطالبات المستهدفات من الاختبارات هن ممن بلغت أعمارهن ١٥عاماً نظراّ لكونه نقطة القياس المثالية لتحديد مخرجات النظام التعليمي وفاعليته، مشيرةً إلى أن التطبيق يجري على مرحلتين: المرحلة التجريبية وتكون في العام الذي يسبق المرحلة الرئيسية، كما أنها تعقد كل ثلاث سنوات حيث جرى التركيز على ثلاث مواد هي " اللغة العربية، والرياضيات ،والعلوم " .وأكدت أن الهدف من الاختبارات تقييم المعرفة والمهارات التي تعكس التغيرات الحالية في المقررات التعليمية ، وتعين الطالبة على قياس قدرتها في توظيف المعرفة بالمواقف الحياتية وتهيئتهن لأدوار ايجابية في مجتمعاتهن.يذكر أن المملكة العربية السعودية تشارك في الدراسة الدولية لتقييم الطلاب والطالبات والتي تشرف عليها منظمة التعاون ، والتنمية الاقتصادية OECD ضمن مبادرة وزارة التعليم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.// انتهى //15:50ت م