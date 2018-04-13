الحديدة 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 346 سلة غذائية في منطقتي دوبله والمحوات بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، تزن السلة الواحدة 74 كيلو غرامًا تكفي 6 أشخاص، يستفيد منها 2076 شخصًا، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.ويأتي التوزيع في إطار مشروعات المساعدات الغذائية المقدمة من المركز للشعب اليمني.// انتهى //15:51ت م