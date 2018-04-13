عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 681 سلة غذائية في عدة مناطق بمديرية الخوخة في الحديدة
الجمعة 1439/7/27 هـ الموافق 2018/04/13 م واس
الحديدة 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 681 سلة غذائية في مناطق الوعرة والمحرق والكليبي والقواسم بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، تزن السلة الواحدة 74 كيلو غرامًا تكفي 6 أشخاص، يستفيد منها 4086 شخصًا، هي من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.
ويأتي التوزيع في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المركز للشعب اليمني.
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16:18ت م