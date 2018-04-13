الحديدة 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 681 سلة غذائية في مناطق الوعرة والمحرق والكليبي والقواسم بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، تزن السلة الواحدة 74 كيلو غرامًا تكفي 6 أشخاص، يستفيد منها 4086 شخصًا، هي من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.ويأتي التوزيع في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المركز للشعب اليمني.// انتهى //16:18ت م