نجران 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسنفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران خلال الشهر الجاري, دورتين تدريبيتين لمنسوبي الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، فيما تنفذ الأحد القادم ولمدة يومين دورة ثالثة لتعريف المتدربين بأهمية القيادة في العمل التربوي.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور صالح بن نمران الحارثي، أن الدورات التدريبية التي تنفذها العمادة لعدد من منسوبي الجهات الحكومية تأتي في إطار التعاون المستمر بين الجامعة ومؤسسات القطاع الحكومي ضمن سلسلة من الخدمات المجتمعية التي تقدمها العمادة، مشيراً إلى أن أولى الدورتين المنفذة كانت بعنوان "تصميم التعليم وأهميته بالتدريس"، وهدفت إلى التعريف بدور القائد في إدارة التعليم والتعلم ودوره في تطوير المنظومة المدرسية، فيما حملت الدورة الثانية عنوان "الاستراتيجيات الحديثة في التقويم"، وناقشت استراتيجيات وأدوات التقويم الحديثة ودور الطالب والمعلم فيها.// انتهى //16:24ت م