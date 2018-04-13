جدة 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمس، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة, وذلك في ديوان عام الوزارة بأبو ظبي.وجرى خلال اللقاء, بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الإسلامي، واستعراض المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية التي تقوم بها المنظمة لخدمة العالم الإسلامي, إلى جانب العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .وفي ختام اللقاء أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمنظمة لتحقيق رسالتها في العمل الإسلامي المشترك والتضامن الاسلامي ومحاربة التطرف والارهاب .// انتهى //16:35ت م