عام / ملتقى شباب السيل الأول ينطلق غداً بعدد من الدورات والفعاليات الشبابية المنوعة
الجمعة 1439/7/27 هـ الموافق 2018/04/13 م واس
الطائف 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واس
ينطلق غداً، ملتقى شباب السيل الأول، الذي تنظمه جمعية الميقات الخيرية بالسيل الكبير، بالعديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة المتنوعة ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها الجمعية تحقيقاً للشراكات المجتمعية .
وستشهد فعاليات الملتقى على مدى أربعة ايام، عدداً من الجوائز والسحوبات اليومية، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية منها دورة بعنوان " تطوير الذات " للدكتور عبدالرحمن الحمد، ودورة تدريبة بعنوان " آفاق التغير الإيجابي" لسعد الخنيين، ودورة " كيف تستعيد إبداعك "، للدكتور سعيد العمودي، و" كيف تخطط لمستقبلك" للدكتور خالد الثبيتي.
وسيضم الملتقى معرضاً يحتوي 6 أركان للإلهام والإبداع هي ركن مهن المستقبل، وركن قصص النجاح، وركن ريادة الأعمال، وركن العمل التطوعي .
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16:40ت م