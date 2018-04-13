الطائف 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسينطلق غداً، ملتقى شباب السيل الأول، الذي تنظمه جمعية الميقات الخيرية بالسيل الكبير، بالعديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة المتنوعة ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها الجمعية تحقيقاً للشراكات المجتمعية .وستشهد فعاليات الملتقى على مدى أربعة ايام، عدداً من الجوائز والسحوبات اليومية، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية منها دورة بعنوان " تطوير الذات " للدكتور عبدالرحمن الحمد، ودورة تدريبة بعنوان " آفاق التغير الإيجابي" لسعد الخنيين، ودورة " كيف تستعيد إبداعك "، للدكتور سعيد العمودي، و" كيف تخطط لمستقبلك" للدكتور خالد الثبيتي.وسيضم الملتقى معرضاً يحتوي 6 أركان للإلهام والإبداع هي ركن مهن المستقبل، وركن قصص النجاح، وركن ريادة الأعمال، وركن العمل التطوعي .// انتهى //16:40ت م