عام / جامعة نجران تختتم برنامج "آلية القبول والتسجيل" بمدارس البنات بالمنطقة

الجمعة 1439/7/27 هـ الموافق 2018/04/13 م واس
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نجران 27 رجب 1439هـ الموافق 13 أبريل 2018م واس
اختتمت عمادة القبول والتسجيل شطر الطالبات بجامعة نجران أمس، البرنامج التثقيفي عن "آلية القبول والتسجيل" بالجامعة, بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة .
وشمل البرنامج 21 مدرسة ثانوية للبنات، استفادت منه 2093 طالبة، تعرفن خلاله عن آلية القبول الإلكتروني، وطريقة احتساب النسبة المؤهلة، وبعض الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة.
// انتهى //
16:42ت م