نجران 27 رجب 1439هـ الموافق 13 أبريل 2018م واساختتمت عمادة القبول والتسجيل شطر الطالبات بجامعة نجران أمس، البرنامج التثقيفي عن "آلية القبول والتسجيل" بالجامعة, بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة .وشمل البرنامج 21 مدرسة ثانوية للبنات، استفادت منه 2093 طالبة، تعرفن خلاله عن آلية القبول الإلكتروني، وطريقة احتساب النسبة المؤهلة، وبعض الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة.// انتهى //16:42ت م