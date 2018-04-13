الرياض 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسفي موقف يؤكد المكانة الدولية التي تحظى بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - صوتت الْيَوْمَ دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بإجماع على استضافة المملكة العربية السعودية للمكتب الإقليمي للشرطة الدولية "الإنتربول" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقره الرياض.وجاء توافق الدول المشاركة بالتصويت، الذي تم بمقر المنظمة الدولية للإنتربول في مدينة ليون الفرنسية، على استضافة المملكة للمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية تأكيدًا للدور البارز الذي تقوم به المملكة في مكافحة التطرّف والاٍرهاب والجريمة بأنواعها كافة، إقليميًا وعالميًا، وحرصها على دعم وتعزيز وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حماية الأمن الإقليمي لدول المنطقة، وتوفر الظروف السياسية والاجتماعية الملائمة لممارسة المكتب الإقليمي لمهامه الدولية.// انتهى //17:30ت م