تبوك 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بقسم الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع أمانة منطقة تبوك "القسم النسائي" الأسبوع الماضي, محاضرات توعوية تثقيفية بعنوان "مراكز التجميل النسائية والرقابة الصحية" و"سلامة الغذاء" في عدد من مدارس المنطقة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية, بمشاركة طالبات جامعة تبوك قسم التغذية.وأوضحت مديرة قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم تبوك هيفاء الأميلس, أن المحاضرات تناولت مخاطر بعض الإعلانات التجارية لمراكز التجميل وما تقدمه من خدمات من قبل غير متخصصات ودون رقابة صحية، كما تناولت كذلك "سلامة الغذاء" وتأثير الوجبات السريعة والأكل غير الصحي على صحة الطالبة والفرد.// انتهى //17:31ت م