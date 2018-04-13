مكة المكرمة 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسنفذت بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة, حملة لإزالة الحواجز الحديدية والسلاسل والكتل الإسمنتية التي يتم بواسطتها حجز مواقف للسيارات بطرق عشوائية أمام بعض المنازل الخاصة والفنادق والمباني السكنية داخل الأحياء، وتؤدي إلى إشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية.وشدَّد رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس خالد بن احمد بصفر، على أهمية إزالة الإشغال غير المرخصة من الشوارع والطرق العامة بالأحياء السكنية والأسواق لتعزيز الشكل الجمالي والحضاري للعاصمة المقدسة ولضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق من خلال إزالة أعمدة الحديد والسلاسل والعشوائيات الأخرى، مؤكدا أن الحملات مستمرة لتحقيق الرقابة الفعَّالة والحد من الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل تشويها بصريا وخدشاً للمنظر العام، من خلال تكثيف وجود مفتشيها في الأماكن والميادين الرئيسة .وأبان أن الحملة تمت بواسطة فريق شكلته البلدية بمشاركة مدير الادارة الفنية المهندس ياسر صالح مكاوي ورئيس قسم المرافق البلدية سند الصاعدي ومساعده عبدالكريم الوذيناني ، وبالتنسيق مع إدارة النظافة وجميع الأقسام ذات الاختصاص، تم خلالها ازالة اكثر من 140 موقفا وحاجزا غير نظامي، كما تم استخدام حوالي 20 طنا من الاسفلت لمعالجة أوضاع الشوارع والطرقات بعد إزالة تلك العشوائيات .وأشار المهندس بصفر إلى أن الحملة الميدانية مستمرة، وتأتي ضمن جهودها في حملة إزالة التشوه البصري وإزالة كل ما يعيق حركة المشاة والمركبات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأنظمة وعدم استغلال المواقع العامة بصورة غير نظامية.// انتهى //17:39ت م