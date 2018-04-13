الجزائر27 رجب 1439هـ الموافق 13 ابريل 2018 م واسدمر الجيش الجزائري ست قنابل تقليدية الصنع بعد العثور عليها في محافظة باتنة شرق البلاد .وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم ، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت مهربين وصادرت ما لديهم من مواد معدة للتهريب في مناطق تبسة والطارف وسوق أهراس ، كما أوقفت 7 مهاجرين غير قانونيين من جنسيات مختلفة بمحافظة تلمسان .// انتهى //18:31ت م