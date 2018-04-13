تبوك 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 ابريل 2018 م واسشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك في مهرجان " خيل وهيل " السياحي في نسخته الثامنة، وذلك في مركز بن عاصي للفروسية والتراث بتبوك.وتضمنت مشاركة الهيئة, معرضا توعويا وتوجيهيا اشتمل عدة أركان، حيث تأتي هذه المشاركة لتمثيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها في كل المهرجانات والفعاليات والمناشط التي تخدم المواطن.// انتهى //18:36ت م