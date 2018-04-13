القاهرة 27 رجب 1439هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسأكد رئيس اتحاد اذاعات الدول العربية ووكيل وزارة الإعلام الكويتية لشؤون التخطيط والتنمية المعرفية محمد العواش، حرص الاتحاد على الحفاظ على حقوق المشاهد العربي في مشاهدة مباريات منتخباتهم الوطنية المشاركة في كأس العالم بروسيا.وقال العواش في تصريح صحفي اليوم بالقاهرة، عقب اجتماع الاتحاد لمناقشة حقوق نقل مباريات الدول العربية المشاركة في كأس العالم - إنه تم الاتفاق على أن تكون هناك ورقة عمل مقدمة قانونية تؤكد حقوق تلك الدول والمشاهدين العرب لمتابعة منتخباتهم الوطنية.وأشار إلى أن ذلك جاء بتنسيق المواقف من خلال اجتماع ضم ممثلين عن الدول المشاركة في كأس العالم ، حتى يتمكن المشاهد العربي في تلك الدول والمشاهد العربي بشكل عام من متابعة مباريات كأس العالم لمنتخباتهم.ولفت العواش النظر إلى أن وفداً من اتحاد إذاعات الدول العربية وممثلين عن الدول العربية المشاركة في كأس العالم سيلتقون مع مسئولين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإكمال تلك الإجراءات وتمكين المواطن العربي من مشاهدة مباريات منتخباته الوطنية.// انتهى //18:38ت م