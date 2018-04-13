تبوك 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسشارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك, بفعاليات مهرجان " خيل وهيل", في نسخته الثامنة، بمركز ابن عاصي للفروسية والتراث بتبوك، عبر جناح للأسر المنتجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، شارك فيه 13 أسرة منتجة لعرض وتسويق منتوجاتها المنزلية كالملابس الشعبية, إضافةً إلى المأكولات الشعبية، التي زادت من إقبال الزوار على شراء هذه المنتجات وسط إشادات مميزة من الحضور.واشتملت المشاركة كذلك, ركن تعريفي بالخدمات التي يقدمه مكتب الضمان الاجتماعي وتسليط الضوء على مبادرة تمكين، وتعريف زوار المهرجان ببرنامج بارع لدعم الحرفين, وصندوق الموارد البشرية هدف ومنصة دروب للتدريب الإلكتروني.من جانبه, قدم مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي, شكره لجميع القائمين على المهرجان, مؤكداً أن المشاركة تأتي لدعم وتشجيع الأسر المنتجة التي تحظى باهتمام كبير من المسؤولين.// انتهى //19:05ت م