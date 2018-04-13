الطائف 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واساستطاع مهرجان الورد الطائفي في نسخته الـ 14 أن يبرز دور الأسر المنتجة من خلال دعم الغرفة التجارية بالطائف ممثلة بمركز سيدات الأعمال .وأكدت نائب أمين عام غرفة الطائف منى الزهراني، أنه تم تخصيص مواقع مناسبة للأسر المنتجة المشاركة البالغ عددها 10 أسرة منتجة تنوعت منتجاتها بين الأكلات الشعبية، والمشروبات الباردة والمستحضرات التجميلية ومنتجات الورد الطائفي، وغيرها من المستلزمات والمشغولات النسائية.وبينت أن مركز سيدات الأعمال حرص من خلال مشاركته لإبراز دوره في دعم الأسر المنتجة، وتحفيز السيدات لتأسيس الاستثمارات المنزلية وتأصيل التراث الوطني وإيحاد منافذ تسويقية جديدة, وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال.// انتهى //19:14ت م