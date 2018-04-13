الرياض 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسأوقعت قرعة الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت اليوم، ريال مدريد الإسباني " حامل اللقب" في مواجهة مع بايرن ميونيخ الألماني، بينما يلتقي ليفربول الإنجليزي مع روما الإيطالي.ويقام ذهاب نصف النهائي في 24 أبريل الجاري، والإياب في الأول من مايو المقبل، أما المباراة النهائية فتستضيفها أوكرانيا في 26 مايو.وبموجب القرعة، سيستضيف بايرن ميونخ مباراة الذهاب على ملعبه أليانز أرينا، على أن يحل ضيفا على ملعب سانتياغو برنابيو في الإياب، في المقابل يستضيف ليفربول مباراة الذهاب على ملعبه أنفيلد، وتقام مباراة الإياب على الملعب الأولمبي في العاصمة الايطالية.// انتهى //19:22ت م