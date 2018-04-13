الرياض 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واستستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة أبرز حدث رياضي في عام 2018، والمتمثل في إقامة منافساتWWE، التي سيحتضنها استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم 27 من شهر إبريل الجاري.ويشمل عرض "أعظم رويال رامبل" عددًا من المباريات القويّة، كالمواجهة المرتقبة بين "جون سينا" و"تريبل إتش"، إضافة إلى مباراة أخرى تجمع "ذي أندرتيكر" أمام "كريس جيريكو" ، وتحدي "بروك ليزنر" ضد "رومان رينز" في مباراة "القفص الحديدي" لبطولة "يونيفرسال"، ومباراة على بطولة القارات للسلّم، يجمع الرباعي "سيث رولينز، ذا ميز، ساموا جو، وفين بالور، وكذلك مباراة على بطولة "سماكداون" للفرق تجمع فريقي "ذا بلودجيون بروثرز" و"ذا أوسوس"، وأربع مباريات إضافيّة على ألقاب بطولة WWE في بطولة الولايات المتحدة، وبطولة "رو" للفرق، وبطولة "كروزر ويت".يذكر أن الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت عن طرح تذاكر مباريات "أعظم رويال رامبل" للبيع عبر موقع البطولة على الرابط التالي http://wwe.sa ، بأسعار تبدأ من 10 ريالات، كما تتوفّر التذاكر في عدد من نقاط البيع ابتداءً من يوم الأحد 15 إبريل في مكاتب الهيئة العامة للرياضة في الرياض والدمّام وجدّة، كما ستتوفر التذاكر في استاد مدينة الملك عبدالله بجدّة ابتداءً من يوم الأربعاء 25 إبريل الجاري.// انتهى //19:28ت م