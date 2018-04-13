الرياض 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واستوج وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع, فريق النور بكأس بطولة الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للموسم الرابع على التوالي بعد فوزه على مضر 25 /24 في اللقاء الذي أقيم اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام .واستطاع النور, السيطرة على مجريات اللقاء منذ انطلاقته والتقدم بالنتيجة طوال مجريات الشوط الأول حتى تمكن مضر من التقدم لأول مرة في الدقيقة 26 بنتيجة 10 /9 حتى انتهى الشوط بنفس الفارق لمضر 11 /10 .وفي الشوط الثاني, ازدادت الإثارة وسط سجال بين الفريقين وتقدم النور وعاد مضر من جديد إلى أن تعادلا الفريقين في الدقيقة 20 بنتيجة 20/20 قبل أن يوسع مضر الفارق لهدفين في الدقيقة 23 بنتيجة 23 /21 وحافظ مضر على نفس الفارق إلى أن عاد النور بخبرة لاعبيه في الدقيقة الأخيرة عن طريق رمية 7 أمتار نفذها عبدالله عباس معلنة فوز النور باللقاء .// انتهى //19:38ت م