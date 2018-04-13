الأحساء 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسوقعت المؤسسة العامة للري بالأحساء أمس, مذكرة تفاهم وتعاون مع شركة أرامكو السعودية ممثلة في معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي بالحوية, وذلك بمقر المؤسسة في الهفوف.وتهدف المذكرة التي وقعها كلا من المدير المساعد للعمليات في المؤسسة العامة للري المهندس عبد العزيز بن رشود الرشود، وممثل قسم الهندسة بمعمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي بالحوية في أرامكو السعودية المهندس خالد بن عبد الله المجلجل, إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجهتين لاتخاذ التدابير اللازمة في المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي ودعم التشجير.وتتضمن المذكرة زراعة عددا من الأشجار حول المعمل، وتصميم شبكات الري الحديث في معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي بالحوية، كما ستقوم الفرق الفنية الميدانية بالمؤسسة بتنفيذ وعمل جميع المتطلبات الفنية وتحديد الأنواع المناسبة للأشجار التي سيتم زراعتها التي تلائم طبيعة المنطقة الصحراوية المروية بالمياه، مع تقديم الإرشاد الزراعي والمائي لضمان الاستدامة الغير تقليدية المتوفرة بالمعمل.يذكر أن المذكرة تأتي امتداداً لمبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة 10 ملايين شجرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020م على مستوى المملكة التي تهدف إلى تنمية مُستدامة للغابات والمراعي وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، وتسهم المؤسسة العامة للري في هذا المشروع بزراعة 2 مليون شجرة من خلال عدة برامج للحفاظ على البيئة واستدامة الرقعة الزراعية.// انتهى //19:52ت م