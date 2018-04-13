الرياض 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو علي المبروك, الميدالية البرونزية في وزن (78 )كجم ببطولة العالم للشباب التي اختتمت بتونس أمس ، بعد خسارته من اللاعب الكوري الجنوبي في دور الأربعة .وكان المبروك, قد كسب لاعبي تايبيه وإيطاليا وتركيا وقدم عطاء كبير غير أنه خسر في الرمق الأخير في منافسات دور الأربعة.من جانبه, قدم لاعب المنتخب السعودي علي المبروك, شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، للدعم الذي يجدونه كلاعبين وكان له الأثر الفعال في شحذ هممهم .وقال :" إن جهود ومتابعة رئيس الاتحاد العميد شداد العمري ورئيس الوفد أبو بكر كردي إلى جانب الجهازين الفني والإداري, كانت الدافع لتحقيق تلك المكتسبات، مشيراً إلى أن المسؤولين باتحاد التايكوندو سخروا لهم كل الإمكانيات التي ترفع من مؤشر العطاء .// انتهى //19:54ت م