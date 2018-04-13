الطائف 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسيختتم مهرجان الورد الطائفي في نسخته الرابعة عشر، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف، فعالياته غدا، بتقديم عدد من العروض الإنشادية والبرامج المصاحبة، وذلك بمنتزه الردف .وأوضح مشرف اللجنة الإعلامية محمد سعيد الزهراني، أن مهرجان الورد الطائفي الـ 14 تضمن عدد من المسابقات والبرامج التي استهدفت جميع شرائح المجتمع، مقدماً شكره لمعالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني على دعمه وتشجيعه لجميع الفعاليات والأنشطة بالمحافظة، معبراً عن تقديره لكل الجهود من الجهات الحكومية والأهلية ولجميع عارضي الورد الطائفي الذين كانوا سبباً مباشراً في نجاح المهرجان .// انتهى //19:59ت م