رفحاء 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسسيّر المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات بمحافظة رفحاء " حياة " اليوم, رحلة عمرة للجاليات استفاد منها 50 شخصاً .كما نظم المكتب معرضاً دعوياً مصغراً لتوزيع المواد الدعوية للجاليات بعد صلاة الجمعة في جامع اللحيدان .و يأتي هذا المعرض ضمن مشروع الجولات الدعوية الذي ينفذه قسم الجاليات ، ويسعى من خلاله إلى إيصال الرسالة الإسلامية عبر الدعوة المباشرة وزيارة الأماكن العامة وتوزيع الكتيبات والمنشورات المصرح بها, بالإضافة إلى المطويات في المساجد بلغات مختلفة تُعرف بالدين الإسلامي الصحيح ونشر مفاهيمه الكاملة الوسطية.// انتهى //20:23ت م