عرعر 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسنظمت جامعة الحدود الشمالية بالتعاون مع شركة " معادن " أمس, برنامجاً تدريبياً ضمن مبادرة بناء لطلاب الصف الثالث المتوسط المرشحين لدخول اختبار "قدراتي" المؤهِّل للقبول في ثانوية التميز العلمي "معادن".ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف الطلبة بأهمية الاستعداد للاختبار، عبر اعتماد خطة نجاح مرنة، تتسم بوعي الطالب بمهامه، وبأدواره وإتقان إستراتيجية حل مناسبة تناسب كل نمط من أنماط الأسئلة المتنوعة في الجانبين اللفظي والكمي، من خلال تحليل السياقات وفحص البدائل واختيار أسلوب التعامل مع مقدمة السؤال وبدائله بما يحقق الوصول إلى الإجابة الصحيحة بثقة مع توفير الوقت والجهد.// انتهى //20:31ت م