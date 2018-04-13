الخرطوم 27 رجب 1439هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان على بن حسن جعفر، أن القمة العربية الـــ29 التي تستضيفها المملكة تأتى استكمالاً لجهود ومساعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - الحثيثة لتقوية الصف العربى.وقال السفير على بن حسن جعفر فى تصريح له ، إن قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على اللحمة وحماية مكتسبات الأمة العربية والعمل على مجابهة التحديات، مبيناً أن القمة سانحة أمام القادة العرب للتعبير عن آمال الشعوب العربية نحو الاستقرار والبناء والنهضة.// انتهى //20:33ت م