حائل 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 ابريل 2018 م واساطلق فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقه حائل برنامج اعتدال أحد برامج تعزيز الأمن الفكري الذي تنظمه الرئاسة العامة .وأكد المدير العام لفرع الرئاسة بمنطقه حائل الشيخ محمد بن صالح العصيمي خلال الجلسة الأولى على ما يحظى به الفرع من تشجيع ودعم من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جعل الأولوية للأمن الفكري في مهامنا وواجباتنا الوظيفية .وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتحصين المجتمع من التطرف والإرهاب من خلال استضافة العلماء المعروفين بالتصدي للأفكار المتطرفة والدفاع عن العقيدة السمحة وذلك لإلقاء المحاضرات والندوات والجلسات الحوارية لمنسوبي الرئاسة العامة .وبدأت الجلسة الأولى التي افتتحها أمس المدير العام لفرع الرئاسة بمنطقه حائل الشيخ محمد بن صالح العصيمي بعنوان مفهوم الانتماء الوطني وأنواعه بحضور عدد من منسوبي فرع الرئاسة بمنطقه حائل .// انتهى //20:44ت م