سكاكا 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسنفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الجوف خلال الشهر الحالي " 1047 " جولة ميدانية رصدت من خلالها 89 مخالفة صحية وتجارية ومصادرة 1342 كيلو من المواد الغذائية المتنوعة ، وإغلاق 14 متجراً .وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عجب القحطاني أن الأمانة تقوم بجولات تفتيشية للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بالمنشآت الصحية واستيفائهم شروط الصحة العامة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وطرق تداولها وحفظها وتحضيرها.وبين أن وكالة الخدمات والإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة وكافة البلديات التابعة استعدت لشهر رمضان المبارك بإعداد خطة متكاملة لتكثيف الخدمات البلدية في مجالات النظافة والصحة العامة والرقابة على الأسواق والمسالخ ومتابعة تهيئة المرافق البلدية استعداد لشهر رمضان المبارك.// انتهى //20:57ت م