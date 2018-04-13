الرياض 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسكرَّم مكتب الإشراف النسائي بجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض مساء أمس, الفائزات في مسابقة غرس لحفظ المتون العلمية، وذلك قاعة المناسبات بحي الربوة.وأفادت مديرة مكتب الإشراف النسائي منيرة بنت فهد الجوير أن المسابقة مرت بثلاث تصفيات، الأولى على مستوى المدارس، ثم الثانية على مستوى المراكز، أما المرحلة الثالثة على مستوى مكتب الإشراف النسائي، موضحة أن الفائزات في المرحلة الثالثة جرى تكريمهن في الحفل ومكافأتهن بمبالغ مالية سبق الإعلان عنها، كما جرى تكريم المشاركات اللاتي حققن مستويات عليا، وتأهلن للتصفيات النهائية.وعبرت الجوير عن سعادتها بهذا المُخرج، الذي يعكس جهود الطالبات المشاركات في المسابقة، وجهود مدارسهن والمراكز التي تشرف عليها، مشيدة بدعم مسؤولي الجمعية للبرامج النسائية ومخرجاتها وعنايتهم بها، سائلة المولى جلّ وعلا أن يوفقهم لمزيد من النجاحات وتحقيق الإنجازات.// انتهى //21:03ت م