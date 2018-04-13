الباحة 27رجب 1439هـ الموافق 13 إبريل 2018 م واستنظم الكلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة، غداً عدد من الورش التدريبية، وذلك ضمن برنامج مبادرة "تمكين".وتشمل الدورات التي تقام بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة، اساسيات تصفيف الشعر، والتصميم المبتكر، المهارات الإعلامية لمديري العلاقات العامة.يذكر أن مبادرة تمكين تستمر إلى يوم الاثنين القادم ويتخللها العديد من الورش والدورات التدريبية, حيث تهدف المبادرة إلى تمكين المرأة من القيام بدورها الحيوي في المجتمع .// انتهى //21:47ت م