الرياض 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واس‏‎عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة اجتماعه الأول برئاسة معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.‏‎واستهل المجلس اجتماعه برفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الدعم الذي يحظى به القطاع الثقافي وتسخير السبل الممكنة كافة لنجاح القطاع الثقافي في المملكة.‏‎وناقش المجلس الأعمال والأنشطة التي قامت بها الهيئة منذ بدء أعمالها، وخططها المستقبلية بما يسهم في تطوير القطاع الثقافي وتعزيز الرسالة الثقافية والفنية، وإبراز المواهب الإبداعية التي تنعم بها المملكة، إضافة إلى بحث احتياجات القطاع الثقافي والفني، وكيفية التغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع لتوفير مساحة ثقافية خصبة تساعد على استغلال الأدوات والمقومات الثقافية الكبيرة والمتعددة التي يزخر بها الموروث الثقافي في المملكة.// انتهى //22:04ت م