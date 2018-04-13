أبوعريش27رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واساحتفت محافظة أبو عريش الليلة الماضية بفعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية 2018 بمحافظة أبوعريش تحت شعار "الأخصائيين الاجتماعيين.. قادة مدافعون أبطال ".وبدأت الفعاليات بحفل خطابي أقيم بمقر مستشفى أبوعريش العام تضمن شرحاً من رئيس قسم الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمستشفى الأخصائي محمد خرمي ، عن دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في المستشفيات وعن المشكلات التي قد تواجه المريض وكيفية تذليل الصعوبات.وتم خلال الحفل تقديم الهدايا والدروع التذكارية للمشاركين وللمتميزين كما تم تكريم عمال وعاملات النظافة في المستشفى العام نظير الجهود الكبيرة التي يقدمونها على مدار الساعة ، وذلك وفي لفتة إنسانية حظيت بإعجاب واستحسان الحضور.وفي ختام الحفل تجول الجميع في المعرض المصاحب للفعاليات الذي احتوى على أربعة أركان هي ركن الخدمة الاجتماعية، وركن ذوي الاحتياجات الخاصة ، وركن لكبار السن ، وركن الإدمان .// انتهى //22:39ت م