طرابلس 27 رجب 1438ه الموافق 13 أبريل 2018 م واسأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 1.1 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية في ليبيا، بينهم 165 ألفًا و478 نازحًا داخليًا.وقالت المفوضية، في تقريرها لشهر إبريل 2018 م : إ ن من بين النازحين داخليًا حوالي 40 ألفًا من أهالي تاورغاء، مشيرة إلى وجود ما يقارب 100 ألف شخص في حاجة للحماية الدولية.وأضافت أن ظروف المعيشة الصعبة والمرهقة وطويلة الأمد في ليبيا حيث الوصول محدود للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم ، مؤكدة أن تدخلاتها تركز على تعزيز الوصول المتكامل إلى الخدمات الأساسية، وتحسين الظروف المعيشية لكل الأشخاص المعنيين وتعزيز التماسك الاجتماعي .وأكدت أنها تنفذ مشاريع سريعة التأثير في أرجاء ليبيا خلال 2018، لدعم النازحين داخليًا والعائدين من النزوح واللاجئين والمجتمعات المضيفة، لخلق ظروف تضمن التعايش السلمي بين النازحين والمجتمعات المضيفة، كما أنها تشجع على إشراك اللاجئين وطالبي اللجوء في المشاريع المختلفة.// انتهى //23:00ت م