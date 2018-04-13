الرياض 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسوصل إلى الرياض اليوم رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان نيافة الكاردينال جان لويس توران والوفد المرافق له .وكان في استقبالهم بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى .// انتهى //23:11ت م