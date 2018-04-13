الرياض 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة اليوم(696) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية الحادية والعشرين التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .وتهيب إدارات المرور بتعاون الجميع، وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.// انتهى //23:27ت م