عام / إدارات المرور تضبط بمختلف مناطق المملكة 696 مركبة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة
الجمعة 1439/7/27 هـ الموافق 2018/04/13 م واس
الرياض 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واس
ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة اليوم(696) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .
جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية الحادية والعشرين التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .
وتهيب إدارات المرور بتعاون الجميع، وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
// انتهى //
23:27ت م