بيشة 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واساحتفى مستشفى الملك عبدالله في بيشة أمس, بيوم التمريض الخليجي لعام ٢٠١٨ تحت شعار " صوت المريض ينادي أبشري يا بلادي " ، وذلك في صالة المعارض في المستشفى .وتضمن الاحتفال إقامة عددأ من المحاضرات التوعوية وعرضاً مرئياً , كما تضمن المعرض المصاحب 12 ركناً يحاكي ثقافة التمريض في القطاع الصحي والدور المهم لهذا القطاع في الصحة العالمية, وإنجازات مستشفى الملك عبدالله.وأوضح مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة علي يحيي آل كاسي أن مثل الفعاليات فرصة لإبراز الجهود التي تبذلها إدارة التمريض للرقي بالخدمات التمريضية مشيداً بالرعاية التمريضية التي تقدم للمرضى ، من جانبه أكد مدير إدارة خدمات التمريض المستشفى عبدالرحمن آل طفيل أهمية المشاركة في مثل هذه المناسبات العالمية والخليجية التي تعزز دور الكادر التمريضي في القطاع الصحي ولذا فإن ميثاق شرف المهنة في هذا الجانب يؤكد أهمية الخدمة للمستفيد لما لذلك علاقة طبية اجتماعية بين المؤسسات الصحية والمجتمع.// انتهى //23:51ت م