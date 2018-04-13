إسلام آباد 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسبعث الرئيس الباكستاني ممنون حسين برقية عزاء ومواساة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك العسكري.وأعرب الرئيس الباكستاني في البرقية عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //23:58ت م